«Рубин» и «Крылья Советов» провели матч втайне от властей

https://static.news.ru/photo/35a95260-a9a6-11ea-979a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» и самарские «Крылья Советов» провели товарищеский матч без разрешения властей. Встреча прошла в Казани на поле стадиона «Ак Барс Арена».

Команды договорились провести матч тайно, потому что не успели получить официального разрешения от местных властей, сообщает «Татар-информ». Итоговый счёт встречи неизвестен. Отмечаются, что команды могут сыграть ответный матч в Самаре.

Позже представители «Крыльев» подтвердили проведение игры, отметив, что это был «обычный тренировочный матч», передаёт слова пресс-службы клуба РБК.

После 22 туров «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются строчкой ниже.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить 10% трибун, писал NEWS.ru.