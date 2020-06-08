«Рубин» и «Крылья Советов» провели матч втайне от властей

Казанский футбольный клуб «Рубин» и самарские «Крылья Советов» провели товарищеский матч без разрешения властей. Встреча прошла в Казани на поле стадиона «Ак Барс Арена».
Команды договорились провести матч тайно, потому что не успели получить официального разрешения от местных властей,
Позже представители «Крыльев» подтвердили проведение игры, отметив, что это был «обычный тренировочный матч»,
После 22 туров «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются строчкой ниже.
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить 10% трибун, писал NEWS.ru.
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