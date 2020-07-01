«Рубин» готов отказаться от лёгкой победы и перенести матч с «Оренбургом»

https://static.news.ru/photo/f1381732-bb8a-11ea-961f-fa163e074e61_660.jpg Фото: FC Rubin/facebook.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» согласен перенести матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» из-за случаев заражения коронавирусом в команде соперника.

Матч должен состояться 5 июля, но будет перенесён на резервную дату 19 июля, так как в казанской команде готовы на это пойти, сообщает «Бизнес Online».

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отметил, что «Рубину» будет направлено письмо с просьбой о переносе.

Ранее сообщалось, что «Оренбургу» запретили проводить матч 25-го тура РПЛ против «Урала» и засчитают второе техническое поражение подряд. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча из-за случаев заболевания коронавирусом в клубе.

Также NEWS.ru писал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение о том, что срыв матча против «Краснодара» стал причиной технического поражения «Оренбурга» со счётом 0:3 в 24-м туре чемпионата РПЛ.