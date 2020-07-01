«Оренбургу» не разрешили сыграть с «Уралом» и засчитают второе поражение

https://static.news.ru/photo/0170ab8a-bb74-11ea-8176-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcorenburg/facebook.com

Футбольного клубу «Оренбург» запретили проводить матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» и засчитают второе техническое поражение подряд.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча из-за случаев заболевания коронавирусом в клубе. На данный момент болезнь подтверждена у десяти представителей «Оренбурга». Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований, сообщает пресс-служба РПЛ.

Матч с «Уралом» должен был состояться 1 июля в 15:00 мск на стадионе «Оренбурга».

Ранее NEWS.ru сообщал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение о том, что срыв матча против «Краснодара» стал причиной технического поражения «Оренбурга» со счётом 0:3 в 24-м туре чемпионата РПЛ.

Согласно данным организации, встреча сорвалась из-за заболевания коронавирусом около 10 игроков, а также персонала команды. О своём решении не проводить домашний матч против «Краснодара» «Оренбург» сообщил футбольным властям перед стартом 24-го тура. Заражение удалось выявить 25 июня — тогда инфекцией заразились шесть игроков и два сотрудника команды. В настоящее время команда находится на двухнедельном карантине.