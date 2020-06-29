«Оренбург» получил техническое поражение в матче против «Краснодара»

Срыв матча против «Краснодара» стал причиной технического поражения «Оренбурга» со счётом 0:3 в 24-м туре чемпионата РПЛ, соответствующее решение
Согласно данным организации, причиной срыва стало заболевание коронавирусом около 10 игроков, а также персонала команды. О своём решении не проводить домашний матч против «Краснодара» «Оренбург» сообщил футбольным властям перед стартом 24-го тура. Заражение удалось выявить 25 июня — тогда инфекцией заразились шесть игроков и два сотрудника команды.
В настоящее время «Оренбург» находится на двухнедельном карантине.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ФК «Оренбург» рассказал, почему согласился на техническое поражение.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен