«Оренбург» получил техническое поражение в матче против «Краснодара»

https://static.news.ru/photo/a15b745c-ba3b-11ea-b977-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcorenburg.ru

Срыв матча против «Краснодара» стал причиной технического поражения «Оренбурга» со счётом 0:3 в 24-м туре чемпионата РПЛ, соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Согласно данным организации, причиной срыва стало заболевание коронавирусом около 10 игроков, а также персонала команды. О своём решении не проводить домашний матч против «Краснодара» «Оренбург» сообщил футбольным властям перед стартом 24-го тура. Заражение удалось выявить 25 июня — тогда инфекцией заразились шесть игроков и два сотрудника команды.

В настоящее время «Оренбург» находится на двухнедельном карантине.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ФК «Оренбург» рассказал, почему согласился на техническое поражение.