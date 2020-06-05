РПЛ назвала условия присутствия болельщиков на футбольных матчах

https://static.news.ru/photo/a901df0c-a73a-11ea-8869-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) провела общее собрание клубов лиги, на котором был рассмотрен регламент возобновления сезона.

Было отмечено, что зрители смогут посещать матчи только при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх, сообщает пресс-служба РПЛ.

Также сообщается, что доступ на матчи получат журналисты, который также должны соблюдать социальную дистанцию и надевать маски и перчатки. Послематчевые пресс-конференции будут проходить с помощью видеосвязи.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.

Руководители футбольных клубов в интервью NEWS.ru поспорили о допуске фанатов на трибуны.