Российская премьер-лига назвала имя лучшего тренера октября

— Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ-ÐÐ¸Ð³Ð° (@premierliga) November 4, 2021
В октябре самарский коллектив под руководством Осинькина провёл четыре матча в чемпионате страны, в которых одержал три победы и потерпел одно поражение. «Крылья Советов» дома взяли верх над «Нижним Новгородом», а в гостях оказались сильнее «Динамо» и «Краснодара». Самарцы уступили лишь ЦСКА.
Ранее сообщалось, что РПЛ определила автора лучшего гола октября в чемпионате России по футболу. Победителем стал полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва, забивший мяч в ворота «Зенита» в матче 11-го тура.