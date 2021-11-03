Российская премьер-лига назвала имя лучшего тренера октября

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин получил награду как лучший тренер октября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе отечественного первенства.

Помимо Осинькина на награду претендовали ещё четверо наставников. В число кандидатов вошли Сергей Семак («Зенит»), Маркус Гисдоль («Локомотив»), Алексей Березуцкий (ЦСКА) и Владимир Федотов («Сочи»).

В октябре самарский коллектив под руководством Осинькина провёл четыре матча в чемпионате страны, в которых одержал три победы и потерпел одно поражение. «Крылья Советов» дома взяли верх над «Нижним Новгородом», а в гостях оказались сильнее «Динамо» и «Краснодара». Самарцы уступили лишь ЦСКА.

Ранее сообщалось, что РПЛ определила автора лучшего гола октября в чемпионате России по футболу. Победителем стал полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва, забивший мяч в ворота «Зенита» в матче 11-го тура.