РПЛ могут переименовать в Высшую или Национальную лигу

https://static.news.ru/photo/6ed08490-a26d-11ea-bc40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель комитета по маркетингу Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв рассказал о вариантах переименования Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Один из вариантов изменения названий для системы дивизионов действительно «Высшая лига — Первая лига — Вторая лига». Есть вариант, например, такой линейки: Национальная лига — Лига Развития — Лига Регионов, — цитирует Соловьёва «Комсомольская правда».

Новые названиям лиг могут появиться уже с сезона-2021/22.

Ранее Соловьёв объяснил, почему планируется изменение названия футбольных лиг, и отметил, что новая линейке нейминга должна объединяться единой логикой и быть всем понятной, писал NEWS.ru.