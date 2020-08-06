РПЛ: клубам будет засчитано техпоражение в случае обнаружения COVID-19

https://static.news.ru/photo/a5c9c310-d7f3-11ea-b5dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор по проведению соревнований Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин заявил, что большинство клубов проголосовало за то, чтобы не было переносов игр в случае обнаружения коронавируса.

Мы предполагаем, что случаи заражения могут быть в новом сезоне. Большинство клубов проголосовало за то, чтобы не было переносов игр. В случае, если такие случаи будут и команда не сможет принять участие в матчи, то ей будет засчитано техническое поражение, — сказал Савин на пресс-конференции, посвящённой новому сезону чемпионата России по футболу.

Савин добавил, что санкции в виде вылета из РПЛ в случае двух технических поражений действовать не будут.

Ранее сообщалось, что руководство Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) провалилорестарт чемпионата из-за обнаружения в клубах вспышки коронавируса, так как футбольные клубы нарушили «коронавирусный» cвод правил, писал NEWS.ru.