«Ротор» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/a679b2ae-2cd8-11eb-93be-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК «Ротор»/vk.com

Встреча волгоградского футбольного клуба «Ротор» с екатеринбургским «Уралом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закончилась ничьей со счётом 0:0.

Клуб из Екатеринбурга занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 16 очками. Волгоградцы находятся в зоне вылета, на 15-м месте с 8 очками. Для попадания на 14-ю строчку и получения права на игру в переходных матчах и в следующем сезоне РПЛ команде нужно набрать ещё 4 очка.

Команды встретились впервые в марте 2013 года. Тогда они выступали в ФНЛ и также завершили матч вничью со счётом 1:1.

29 ноября «Урал» будет играть с «Сочи» на своём домашнем стадионе, а «Ротор» встретится с московским «Спартаком» на гостевом матче.

Как писал NEWS.ru, «Спартак» и «Динамо» также сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ. Встреча прошла на домашнем для «красно-белых» стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.