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Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о том, что полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян мог оказаться в российской команде.

У меня была такая мысль в голове. И она держится во мне, — заявил Ротенберг в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

По его словам, он не связывался с руководством английского клуба по поводу возможного трансфера. Однако Ротенберг не исключил, что Мхитарян в дальнейшем окажется в России.

Как писал News.ru, главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил желание продать хавбеков команды Генриха Мхитаряна и Месута Озила в летнее трансферное окно.