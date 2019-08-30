https://static.news.ru/photo/69ec1734-cc06-11e9-a7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» в рамках матча восьмого тура чемпионата России — 2:1.

Оба гола на свой счёт записал нападающий южан Элдор Шомуровов, отличившийся по разу в каждом из таймов. Два мяча позволили ему возглавить список бомбардиров текущего сезона, отодвинув на вторую строчку игрока «Крыльев» Александра Соболева. На счету Шомуродова семь мячей.

«Ростов» поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, «Локомотив» — третий.

Ранее News.ru писал, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук был вынужден досрочно покинуть поле во время матча с «Ростовом». Спортсмен получил травму на 28-й минуте встречи.