«Ростов» обыграл «Арсенал» на своём поле

https://static.news.ru/photo/975070f6-b8ac-11ea-a7df-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Арсенал» Тула/vk.com

Футболисты «Ростова» нанесли поражение на своём поле тульскому «Арсеналу» в рамках 24-го тура чемпионата России. Игра закончилась со счётом 2:1.

Первым мяч забил полузащитник «Ростова» Павел Мамаев на 1-й минуте, второй гол на счету Алексея Ионова, который отличился на 17-й минуте. Гости смогли ответить только на 58-й минуте второго тайма, когда мяч забил Евгений Луценко.

После победы над «Арсеналом» «Ростов» набрал 41 очко, догнав «Краснодар». У тульской команды 28 очков, она занимает девятую строчку турнирной таблицы.

NEWS.ru писал, что в 24-м туре московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0. Оба мяча забил полузащитник Алексей Миранчук, второй гол с пенальти. «Локомотив» после победы занимает второе место с 47 очками, а у «Рубина» 11-е место и 26 очков в активе.

В 24-м туре также сыграли «Зенит» против «Крыльев Советов» (2:1), «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», а «Спартак» сыграл вничью с «Уфой».