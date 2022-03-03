Российский вратарь и украинский нападающий выступили вместе за мир

Читайте нас в Google Новости

Российский вратарь Ярослав Лобанцев и украинский фланговый нападающий Юрий Бушман вместе выступили за мир на Украине. Они сделали совместную фотографию в футболках с изображением национальных флагов своих государств. Футболисты играют за казахстанский «Кызыл-Жар». Лобанцев является капитаном команды, говорится в сообщении, опубликованном в Instagram клуба.

На футболке украинца написано «Нет войне!», а россиянина — «За мир!».

С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор выступил против отстранения российских игроков от международных турниров. Он задался вопросом, почему американцев не отстраняли от соревнований, когда США вторглись в Ирак.

Бывший футболист считает решение Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении российских клубов и сборной дискриминацией.