Российский вратарь и украинский нападающий выступили вместе за мир

Российский вратарь и украинский нападающий выступили вместе за мирФутболисты из РФ и Украины вышли на поле в белых футболках с изображениями флагов стран
Российский вратарь Ярослав Лобанцев и украинский фланговый нападающий Юрий Бушман вместе выступили за мир на Украине. Они сделали совместную фотографию в футболках с изображением национальных флагов своих государств. Футболисты играют за казахстанский «Кызыл-Жар». Лобанцев является капитаном команды, говорится в сообщении, опубликованном в Instagram клуба.
На футболке украинца
С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор выступил против отстранения российских игроков от международных турниров. Он задался вопросом, почему американцев не отстраняли от соревнований, когда США вторглись в Ирак.
Бывший футболист считает решение Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении российских клубов и сборной дискриминацией.