Роспотребнадзор согласовал проведение футбольных матчей с болельщиками

https://static.news.ru/photo/2fd97724-a0e2-11ea-895f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков с 21 июня согласовал Роспотребнадзор с РФПЛ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости». По его данным, главным условием при этом станет то, что на трибунах будет занято не более 10% мест.

О возможности возвращения болельщиков на матчи чемпионата России после возобновления сезона ранее говорил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин. Он отметил, что это стоит делать лишь при уверенности, что здоровью посетителей ничего не будет угрожать.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев уверен, что несмотря на спад количества заражений коронавирусной инфекцией и развитием положительной динамики, нельзя «совершать необдуманные поступки», которые могут привести ко второй волне. Это касается и возвращения болельщиков на стадионы.