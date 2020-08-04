Роналду заявил о желании перейти в «ПСЖ» после матча с «Локомотивом»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассматривал прошлой осенью возможность перехода в «Пари Сен-Жермен» после того, как оказался недоволен игрой с московским «Локомотивом» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 22 октября.
Как сообщает France Football, Роналду высказал своё недовольство на встрече с руководством туринцев, а затем сказал о желании продолжить карьеру в «ПСЖ».
Футболиста привлекает возможность выступать вместе с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе.
Пандемия коронавируса помешала его планам перейти в «Пари Сен-Жермен», однако в его окружении говорят, что его уход из «Ювентуса» до приостановки сезона был очень вероятен.
Как ранее писал NEWS.ru, Криштиану Роналду не сыграет против «Ромы» в 38-м туре Серии А (высший итальянский футбольный дивизион). О причинах, по которым португалец пропустит игру, не сообщается. «Ювентус» может позволить себе обойтись без ведущего игрока, так как команда стала чемпионом страны досрочно.
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