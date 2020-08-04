Роналду заявил о желании перейти в «ПСЖ» после матча с «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/5dac388e-d630-11ea-b39f-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассматривал прошлой осенью возможность перехода в «Пари Сен-Жермен» после того, как оказался недоволен игрой с московским «Локомотивом» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 22 октября.

Как сообщает France Football, Роналду высказал своё недовольство на встрече с руководством туринцев, а затем сказал о желании продолжить карьеру в «ПСЖ».

Футболиста привлекает возможность выступать вместе с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе.

Пандемия коронавируса помешала его планам перейти в «Пари Сен-Жермен», однако в его окружении говорят, что его уход из «Ювентуса» до приостановки сезона был очень вероятен.

Как ранее писал NEWS.ru, Криштиану Роналду не сыграет против «Ромы» в 38-м туре Серии А (высший итальянский футбольный дивизион). О причинах, по которым португалец пропустит игру, не сообщается. «Ювентус» может позволить себе обойтись без ведущего игрока, так как команда стала чемпионом страны досрочно.