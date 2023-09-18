Толпа фанатов встретила Роналду в Тегеране и преследовала автобус Толпа фанатов встретила автобус с клубом Роналду «Аль-Наср» в Тегеране

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Толпа фанатов встретила автобус с Криштиану Роналду в Тегеране. Клуб «Аль-Наср», за который выступает португальский футболист, завтра сыграет в азиатской Лиге чемпионов с иранским «Персеполисом».

Встреча начнется в 19:00 мск. Это будет дебют Роналду в азиатской Лиге чемпионов. 38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В 31 официальном матче за новый клуб он забил 27 мячей и отдал шесть результативных передач.

16 сентября Роналду попал мячом в голову оператора, который снимал матч чемпионата Саудовской Аравии: «Аль-Насра» против «Аль‑Раеда». Этот момент был опубликован в социальных сетях.

Инцидент произошел на 64-й минуте матча. Португальский спортсмен исполнил штрафной удар по воротам противника, но не попал в створ. Вместо этого мяч отлетел в голову телевизионщика, который снимал игру. При этом потерпевший смог устоять на ногах.

Позже оператор продемонстрировал огромную шишку, которая появилась у него на месте удара. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды «Аль-Насра», Криштиану забил один из трех мячей.