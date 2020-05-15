Роналду восхитил фанатов видео с тренировки

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в Instagram ролик, на котором показал свою тренировку.
Нападающий работал над ударами по воротам вместе с вратарём итальянской команды Карло Пинсольо. Португальцу удалось забить несколько эффектных голов. Пользователи оставили под видео более 16,5 тысячи комментариев. Большинство из них были полны восторга.
Сейчас первенство Италии по футболу приостановили из-за пандемии COVID-19. Возобновить чемпионат планируется 20 июня.
Как писал NEWS.ru, ранее полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, находясь на тренировке в Казани, понял, что сильно соскучился по своей возлюбленной Анастасии Костенко.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен