Роналду восхитил фанатов видео с тренировки

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Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов заявил, что в команде ещё надеются на повышение в классе и выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

В начале недели у нас две очень важные встречи с потенциальными инвесторами. Дверь в РПЛ не закрыта, надежды ещё есть, — цитирует Иванова РИА Новости. 15 мая исполком Российского футбольного...