https://static.news.ru/photo/a703a7dc-223b-11ea-aeb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил себя с баскетболистом Майклом Джорданом.

Роналду забил гол в матче 17-го тура Серии А против «Сампдории» (2:1) в прыжке вверх на 71 сантиметр. Во время удара по мячу футболист находился на высоте 256 сантиметров над землёй.

CR7 AIR JORDAN, — написал Роналду в своём Instagram, выложив фото с моментом забитого мяча.

Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo pic.twitter.com/QJYqVvqtcp — Obiora With Another (@OBIORAOFFICIAL) December 18, 2019

Ранее Роналду разозлился на фаната, который выбежал на поле после матча туринской команды с немецким «Байером» (2:0) в заключительном туре Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.