Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил себя с баскетболистом Майклом Джорданом.
Роналду забил гол в матче 17-го тура Серии А против «Сампдории» (2:1) в прыжке вверх на 71 сантиметр. Во время удара по мячу футболист находился на высоте 256 сантиметров над землёй.
CR7 AIR JORDAN, — написал Роналду в своём Instagram, выложив фото с моментом забитого мяча.
Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo— Obiora With Another (@OBIORAOFFICIAL)
pic.twitter.com/QJYqVvqtcp December 18, 2019
Ранее Роналду разозлился на фаната, который выбежал на поле после матча туринской команды с немецким «Байером» (2:0) в заключительном туре Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.
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