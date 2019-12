Роналду забил гол в матче 17-го тура Серии А против «Сампдории» (2:1) в прыжке вверх на 71 сантиметр. Во время удара по мячу футболист находился на высоте 256 сантиметров над землёй.

Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo pic.twitter.com/QJYqVvqtcp