Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду разозлился на фаната, который выбежал на поле после матча туринской команды с немецким «Байером» (2:0) в заключительном туре Лиги чемпионов.

Болельщик хотел сделать фотографию с футболистом, приобнял спортсмена и уже приготовил телефон, однако Роналду оттолкнул его.

Другому болельщику, выбежавшему на поле, повезло больше: ему удалось обняться с Роналду.

Ранее сын Криштиану Роналду — Роналду-младший — был признан лучшим нападающим турнира Trophee Cavour. Туринский «Ювентус» (U-9), за который выступает Роналду-младший, обыграл в финале «Кьери» со счётом 3:2 и стал победителем соревнований. На турнире юный футболист забил три гола, писал NEWS.ru.

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