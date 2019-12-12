https://static.news.ru/photo/bf599f3c-1cd5-11ea-acb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду разозлился на фаната, который выбежал на поле после матча туринской команды с немецким «Байером» (2:0) в заключительном туре Лиги чемпионов.

Болельщик хотел сделать фотографию с футболистом, приобнял спортсмена и уже приготовил телефон, однако Роналду оттолкнул его.

Ronaldo was pissed at this pitch invader pic.twitter.com/JNKxINdbdK — Bleacher Report (@BleacherReport) December 11, 2019

Cristiano Ronaldo Never Says NO To a Pitch Invader & Always Make Sure They Are Treated Well At The End By The Security.



Legend. pic.twitter.com/G1bnBiiqYC — AZR Organization (@AzrOrganization) December 11, 2019

Другому болельщику, выбежавшему на поле, повезло больше: ему удалось обняться с Роналду.

Ранее сын Криштиану Роналду — Роналду-младший — был признан лучшим нападающим турнира Trophee Cavour. Туринский «Ювентус» (U-9), за который выступает Роналду-младший, обыграл в финале «Кьери» со счётом 3:2 и стал победителем соревнований. На турнире юный футболист забил три гола, писал NEWS.ru.