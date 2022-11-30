Роналду получил предложение на €200 млн в год Роналду может перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может подписать контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает Marca. 37-летнему футболисту предложили контракт на €200 млн в год.

По данным газеты, форвард близок к подписанию контракта сроком на 2,5 года. За это время он сможет заработать полмиллиарда евро, в эту сумму включены зарплата и рекламные доходы.

В Саудовской Аравии уверены, что переход Роналду в «Аль-Наср» поспособствует популяризации футбола в стране и за ее пределами.

Шансы на переход португальца в «Аль-Наср» оцениваются как высокие, так как он не получал подобных предложений ни из европейских клубов, ни из США.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду. Соглашение действовало до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Таким образом, 37-летний нападающий остался без клуба в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, где жестко раскритиковал «Манчестер Юнайтед», главного тренера Эрика тен Хага и владельцев клуба — американских миллиардеров Глейзеров.