«Я — аппетитный фрукт, который все хотят»: как Роналду уничтожает себя Легендарный футболист дал самое скандальное интервью в карьере и закопал свое будущее в «Манчестер Юнайтед»

Фото: Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду всегда любил и до сих пор любит находиться в центре внимания. Он любит это настолько, что когда не получается попадать в новости через успехи на футбольном поле, он находит другой способ. Сейчас он проводит худший сезон в карьере, футбольная ситуация в «Манчестер Юнайтед» для него сложилась хуже некуда: скандалов много, голов и хороших матчей — почти нет. И вот за несколько дней до старта чемпионата мира он решил высказаться обо всем, что происходит и происходило с ним в последние месяцы. Интервью британскому журналисту Пирсу Моргану стало главным событием в мире спорта. Расскажем о его содержании и о причинах, которые привели Криштиану к ситуации, в которой он оказался.

Для начала напомним контекст: Криштиану Роналду через три месяца исполнится 38 лет, он стареющая суперзвезда футбола, чьи лучшие годы однозначно остались позади. Это не означает, что Криштиану стал плохим игроком, он по-прежнему способен играть на топ-уровне, в этом нет никаких сомнений. К примеру, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед», забив 24 мяча во всех турнирах. Но сам клуб сезон провалил, не вышел в Лигу чемпионов и сменил двух тренеров.

Пришедший летом Эрик тен Хаг во всех интервью говорил, что Криштиану ему нужен. Неизвестно, что он говорил за кулисами, но публично голландец всегда выступал за сохранение португальца в команде. Криштиану же, сославшись на семейные проблемы (возможно, они действительно были), полностью пропустил всю межсезонную подготовку и отсутствовал в команде в первый месяц работы тен Хага.

А когда приехал, то предсказуемо не всегда попадал в состав. Ведь состав этот целый месяц наигрывался без него. Но Криштиану не привык быть запасным, он стал устраивать демарши с первых же дней работы с тен Хагом. В первом же матче (еще товарищеском с «Райо Вальекано») португалец покинул стадион до финального свистка, расстроившись, что его заменили.

Фото: IMAGO/Darren Staples/Global Look Press Криштиану Роналду

Тогда это сошло Криштиану с рук — хватило извинений перед командой. Позже подобные инциденты повторялись не раз. Роналду не всегда выходил в основе, а когда выходил, команда играла намного хуже, чем без него. Это подтверждают цифры: без Криштиану процент побед ровно в два раза выше, чем с ним (66 против 34). При этом тен Хаг продолжал публично высказываться за Роналду, несмотря на то что штрафовал его за демарши.

Но сейчас, после свежего интервью Криштиану британскому телеведущему Пирсу Моргану, штрафами он уже вряд ли отделается. После таких интервью в клуб обычно не возвращаются. Ниже мы приведем самые яркие цитаты оттуда.

О тренере Эрике тен Хаге

Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты меня не уважаешь, я никогда не буду уважать тебя <...>. МЮ пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали. Есть ощущение, что некоторые люди не хотели видеть меня в «Манчестер Юнайтед» не только в этом, но и в прошлом сезоне.

О стагнации в клубе

Честно говоря, когда я вернулся в «Ман Юнайтед», думал, вещи изменились. Думал, все будет по-другому: технологии, инфраструктура. Но был удивлен, потому что все осталось тем же. У них остановились часы. В «Юнайтед» нулевой прогресс по сравнению с «Реалом» и «Ювентусом». Они идут позади мира — в технологиях, питании. «Ман Юнайтед» позади больших клубов, это меня удивляет, МЮ, по моему мнению, должен быть в топе. Нужно разрушить все и выстроить заново, и если начнут с меня, то для меня это не проблема. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю его болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят, чтобы было по-другому, нужно менять очень и очень многое.

О критике бывших партнеров по МЮ

Меня заботят те, кому я нравлюсь. Не трачу время на критиков. Не понимаю, почему Руни так жестко критикует меня, возможно, завидует мне. Потому что завершил карьеру в 30 лет. Не буду говорить, что выгляжу лучше него, хотя это правда. Гари Невилл не мой друг, он мой коллега. Люди могут иметь мнение, но они не знают, что происходит на тренировках, в моей жизни. Просто критиковать, если ты не знаешь всю историю. Критика — часть моего пути, они продолжают критиковать меня, я продолжаю путь.

Об аудитории в соцсетях

Горжусь своей аудиторией в соцсетях. Я задаюсь вопросом, почему я номер один [по подписчикам]. Дело не только в футболе, но и в харизме, внешность помогает. Честно говоря, я не знаю причину, я фрукт, который люди хотят откусить. Аппетитный фрукт. Клубника. Меня заботят те, кому я нравлюсь. Не трачу время на критиков.

О смерти новорожденного сына

Тяжелейший момент в жизни с момента смерти отца. Это было тяжело для меня и Джорджины, мы не поняли, почему это случилось с нами. Тяжело было пережить это, но я сказал: «У нас есть дети, мы можем быть счастливы». Дочь Белла выжила при родах, я никогда не был так счастлив и так подавлен одновременно. Это что-то необычное, ты не знаешь, как реагировать. Сумасшедшее чувство, сумасшедшие эмоции. Когда мы вернулись домой, дети спрашивали: «А где другой малыш? Где другой малыш?» Я поговорил со старшим, ему 12 лет, это был хороший разговор, мы плакали вместе. В итоге мы с Джорджиной решили: «Давай будем с ними честными». Это было непросто, но мы сказали правду. Эта история сблизила меня с Джио, с детьми. Прах дочери и отца хранится в моей часовне. Я много с ними говорю.

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press Криштиану Роналду

Эти цитаты — лишь одни из многих в этом интервью. Там было еще про мусорную прессу, которая почему-то сейчас критикует его сильнее, чем раньше. Было про рекорды, которые сами идут к Криштиану, а не он к ним. Была критика бывшего тренера «МЮ» Ральфа Рангника, было про почти состоявшийся переход в «Манчестер Сити», которому не дал состояться сэр Алекс Фергюсон. Криштиану дал спортивному миру пищу для обсуждений на все оставшиеся три-четыре дня до старта чемпионата мира.

Сам Роналду там сыграет, и это будет его пятый мундиаль. Вместе со сборной Португалии он поедет в Катар за победой, команда у них одна их сильнейших в мире, и именно чемпионат мира может стать переломным моментом сезона для Криштиану. Потому что если он ничего не покажет там, его перспективы не только в МЮ, но и в любом европейском топ-клубе будут слишком туманными. Один гол в 12 матчах, космическая зарплата (полмиллиона фунтов в неделю) и целый набор скандалов — не лучшие вводные данные для трансфера куда-то вроде «Баварии» или «Челси».

Но Криштиану в любом случае останется в истории как один из лучших. Просто сейчас в его карьере наступил момент, когда все может пойти резко вниз. Если не случится чуда. Зимнее трансферное окно обещает стать самым горячим за много лет.