Роналду опроверг информацию о переходе в клуб из Саудовской Аравии Роналду опроверг данные о переходе в клуб из Саудовской Аравии с контрактом в 200 млн евро

Фото: Joaquim Ferreira/imago-images.de/Global Look Press

Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил о том, что не подписывал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Ранее информация о переходе появилась в испанских СМИ. Слова Роналду публикует издание Record.

Нет, это неправда, — сказал Роналду, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее футболист расторг контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед» и сейчас пребывает в статусе свободного агента. По данным газеты Marca, португальский нападающий согласовал контракт с «Аль-Насром», он заключался на 2,5 сезона и должен был вступить в силу с 1 января 2023 года. Сумма выплат, с учетом рекламных соглашений, достигала 200 млн евро. Это делало Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Криштиану Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Он также был признан лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. В ходе карьеры выступала за португальский «Спортинг», испанский «Реал», итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, где жестко раскритиковал «Манчестер Юнайтед», главного тренера Эрика тен Хага и владельцев клуба — американских миллиардеров Глейзеров.