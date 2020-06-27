NEWS.ru рассказывает, какие привходящие обстоятельства омрачили возвращение большого футбола на «Открытие Арену» в Тушино.

За что «наехали» на Профессора

Московский «Спартак» нынче выделяется на фоне остальных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Но вовсе не своим положением в турнирной таблице. Просто «красно-белые» оказались не в тренде — новостей с пометкой «коронавирусное ЧП» из стана команды, в отличие от многих других клубов лиги, нет. В последнюю неделю применительно к «Спартаку» постоянно появляются скандальная информация иного характера. И эта информация позволяет говорить о том, что правоохранительные органы объявили настоящую войну фанатам «красно-белых».

Всё началось с абсолютно заурядной акции, которую спартаковские болельщики провели накануне поединка предыдущего тура с «Арсеналом». Провожая автобус с командой в Тулу, фанаты устроили небольшой перформанс с использованием файеров. Обычное, казалось бы, дело: никаких драк, нарушения общественного порядка и прочих выходок. Однако эта акция вызвала неадекватную реакцию со стороны полиции: начались облавы, обыски, задержания с совершенно абсурдными, порой даже идиотскими формулировками.

Дошло до того, что за фанатов вступился даже владелец «Спартака» Леонид Федун, чьё требование прекратить преследование болельщиков было опубликовано на официальном сайте клуба. Однако правоохранительные органы продолжали гнуть свою линию. Накануне теперь уже домашнего матча «красно-белых» с «Уфой» в 24-м туре РПЛ полиция сначала, скажем так, проявила повышенное внимание к известному спартаковскому фанату Амиру Хуслютдинову по прозвищу Профессор. А затем, непосредственно перед игрой, задержала ещё двух лидеров болельщицкого движения.

Трудно сказать, чем вызвано особое отношение силовых структур именно к поклонникам «красно-белых». Ладно, если это «всего лишь» перегибания палки со стороны правоохранителей, которым дали «ценные указания» по части соблюдения общественного порядка в эпоху пандемии и подготовки к плебисциту по Конституции. Но могут быть и иные причины полицейского произвола в отношении фанатов, о которых сейчас не хотелось бы даже упоминать.

Кстати, несмотря на все эти негативные новости последней недели болельщики «Спартака» с энтузиазмом шли на футбол — разумеется, в рамках дозволенной 10-процентной квоты от вместимости «Открытие Арены». И эти четыре с небольшим тысячи зрителей обеспечили матчу с «Уфой» вполне приличное звуковое сопровождение.

Двое дисквалифицированных против двоих «подозрительных»

ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Наставнику москвичей Доменико Тедеско пришлось столкнуться с серьёзными кадровыми проблемами. Нет, никто из игроков не выбыл из строя из-за коронавируса — Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин заразились и выздоровели уже больше месяца назад. Поездка в Тулу хоть и принесла «Спартаку» победу (3:2), но обернулась дисквалификацией на одну игру Георгия Джикии и Айртона из-за перебора жёлтых карточек.

Отсутствие двух ключевых защитников Тедеско (кстати, сам отбывавший в Туле дисквалификацию, а теперь вновь вернувшийся к руководству командой на бровке) пришлось компенсировать за счёт увеличения в стартовом составе представительства молодых воспитанников клубной академии. Павел Маслов на позиции правого центрального защитника вышел уже на третью игру подряд, а вот Илье Гапонову, расположившемуся левее «самого центрального» из игроков обороны Самюэля Жиго, не так часто раньше приходилось играть на уровне премьер-лиги.

Что касается позиции на левом фланге, осиротевшей в отсутствие бразильца Айртона, на неё тренерский штаб «красно-белых» отрядил ветерана Андрея Ещенко, чаще играющего справа.

В остальном состав и тактическая схема «Спартака» выглядели привычно — разве что в дуэте форвардов с первых минут вместе с Джорданом Ларссоном вышел не Александр Соболев, а Эсекьель Понсе.

«Уфа», которой главный тренер Вадим Евсеев поставил чрезвычайно надёжную игру в обороне, не отошла от своей творческой концепции и в поединке на «Открытие Арене». Те же пять защитников, три из которых в центре напоминали высоченную и непреодолимую бетонную стену, тройка центральных полузащитников, создающих необходимую компактность в середине поля, и пара нападающих, готовых убежать в контратаку при любой возможности.

Уфимцы, в отличие от «Спартака», в небольших COVID-скандальчиках всё же замешаны были. Перед домашним матчем недельной давности с «Тамбовом» много говорилось о том, что в составе башкирского клуба есть двое носителей инфекции. Официально их так никто и не назвал, но в СМИ просочились фамилии аргентинского нападающего Андреса Вомбергара и хавбека Игоря Безденежных. Руководство клуба сначала опровергало эту информацию, но затем, уже после матча (выигранного, кстати, со счётом 2:1), в расплывчатой форме дало понять, что у игроков «были подозрения» на коронавирус.

Но самое удивительное, что об этом знали руководители РПЛ и Российского футбольного союза (РФС), но не стали подвергать «Уфу» санкциям, поскольку клубу удалось быстро договориться с местным отделением Роспотребнадзора, который позволил не закрывать всю команду на карантин, а лишь изолировать двух «подозрительных» игроков. Вомбергара с Безденежных, к слову, не оказалось в заявке на матч со «Спартаком», что недвусмысленно указывает на то, что оба футболиста действительно стали жертвами инфекции.

«Башкирский мёд» и VAR «обнулили» хозяев

ФК «Спартак-Москва»/vk.com

В подобной ситуации оставалось лишь надеяться, что на поле стадиона в Тушино в этом матче вышли исключительно футболисты, имеющие реальные отрицательные тесты на коронавирус. И спустя день-другой мы не узнаем о новой вспышке COVID-19 в одном из этих клубов...

Что же до самой игры, она получилась предсказуемо вязкой, как башкирский мёд, и далеко не самой зрелищной. В первом тайме при абсолютном паритете по владению мячом (50 на 50 процентов) хозяева нанесли шесть ударов по воротам, лишь однажды попав в створ, а гости — всего один, и тот мимо. А самый острый момент возник уже в добавленное время, когда после длинной верховой передачи за спины уфимских защитников Джордан Ларссон выскочил тет-а-тет с голкипером Александром Беленовым, однако перебросил мяч и через вратаря, и через перекладину.

В перерыве Евсеев сделал двойную замену, поменяв обоих форвардов и тем самым намекая, что во второй половине его подопечные будут более настойчиво искать свой шанс у чужих ворот. И вскоре в контратаке «два на два» узбекский легионер гостей Остон Урунов едва не открыл счёт, пробив рядом со штангой. После чего вышедший на замену Артём Голубев также дальним ударом заставил Александра Максименко в броске вылавливать мяч в нижнем углу ворот. Следом прицельно пробил со штрафного и Даниил Фомин, подбросив работёнки для спартаковского вратаря.

Со стороны Тедеско явно напрашивался ответный ход в виде изменений в составе — и он последовал. Наиль Умяров вышел в среднюю линию вместо ещё не набравшего оптимальные кондиции Бакаева, а Соболев должен был освежить действия москвичей в атаке, заменив, что удивительно, не Понсе, а Ларссона. Швед, кстати, незадолго до ухода с поля, делая навесную передачу со штрафного, едва не закрутил мяч в дальний угол ворот «Уфы».

В концовке оба наставника старались найти в рукаве и выложить на игровой стол ещё хотя бы одному козырю. Евсеев, например, бросил в бой Николая Гиоргобиани, который неделей ранее забил победный мяч в ворота «Тамбова» в компенсированное время. А Тедеско в конце концов заменил и Понсе, выпустив Резиуана Мирзова. Одновременно на поле появился и ещё один молодой дебютант — Илья Голосов, заменивший на левой бровке Ещенко.

В итоге свой счастливый случай «Спартак» почти поймал. За три минуты до истечения основного времени встречи передача с левого фланга нашла в штрафной площади Соболева, который без помех отправил мяч в ворота. Однако арбитр Владислав Безбородов обратился к помощи VAR и взятие ворот не засчитал, зафиксировав положение вне игры.

В добавленные пять минут «красно-белые» отчаянно пытались дожать соперника, Соболев снова был в сантиметрах от гола, но Беленов остановил мяч буквально на линии ворот. Итоговая нулевая ничья, разумеется, не могла стать бальзамом на душу несправедливо униженных и оскорблённых спартаковских болельщиков. А «Уфе» в выездном матче оказалось словно мёдом намазано.