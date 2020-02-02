Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру московского клуба в матче против «Ростова» (2:1) на международном межсезонном товарищеском турнире в Катаре.
Двоякое впечатление от выступления «Спартака». Преимущество было только во втором тайме. Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев оживили игру. Мирзов угрожал воротам и прилично смотрелся на позиции центрального нападающего, — цитирует Рейнгольда «Советский спорт».
Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер». В составе победителей отличился полузащитник Резиуан Мирзов, оформивший дубль, писал NEWS.ru.