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Глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев рассказал о задачах, которые будут поставлены перед национальной командой на чемпионате мира — 2020.

Будет поставлена задача завоевать медали. Надеюсь, что сборная будет в полном порядке, — цитирует Алиева ТАСС. Ранее сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии со счётом 4:3 в заключительном матче...