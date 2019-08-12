Футбольный клуб «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:1. Ветеран московской команды Валерий Рейнгольд в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, за счёт чего удалось победить, исправлены ли ошибки и влияет ли пиджак Кононова на победы клуба.

— Мы видели совершенно новый «Спартак». За счёт чего достигли победы?

— Меня «Спартак» удивил. Сумели одержать победу за счёт игровой дисциплины, которая внезапно появилась, и благодаря индивидуальным действиям некоторых футболистов. Вообще, «Спартак» предстал абсолютно другой командой. Критика, которая лилась со всех сторон, в том числе и с моей, была правильная, но я не думал, что «красно-белые» сделают такие быстрые выводы и перестроятся. Я увидел новое лицо: профессионалы, которые знают, что делать на футбольном поле. И, конечно, в этой команде большую работу делают такие футболисты, как Бакаев, Шюррле, Тил, Ларссон, — они взяли инициативу в свои руки, объединились, они сделали скачок в своём мастерстве. Команда показала очень достойную игру. «Спартак» на правильном пути.

— Что можете отметить в игре новичков?

— Мастерство. Это главное в командных играх. Я увидел некоторых футболистов, про которых говорил очень критически. С «Ахматом» они значительно изменились. Например, Айртон — раньше он бросал свою зону, убегал, играл в какую-то анархию. В игре с «Ахматом» он предстал совсем в другом свете — был защитником и помогал нападающим, выручал в безнадёжных моментах.

Айртон Лукас Сергей Булкин/News.ru

— Можно ли считать, что ошибки в последних матчах были исправлены?

— На протяжении всех игр чемпионата были ошибки в организации. Футбол — это командная игра, где один-два человека ничего не сделают. Они могут быть звёздами, но весь коллектив может выглядеть тускло. В воскресенье дисциплина в команде была. Ребята вышли играть правильно и делать дело на своём кусочке земли. То, что сделал «Спартак», приоткрыл глаза многим болельщикам, показав, что команда может играть по-другому, правильно. Сейчас только начало сезона. У такого коллектива есть будущее, но впереди тяжёлые игры. Посмотрим, сможет ли окончательно перестроиться «Спартак» на хороший лад или нет.

— В матче пятого тура игру пропустил нападающий Понсе. Сильно ли его отсутствие сказалось на команде?

— Обойма основного состава — примерно 17–18 человек. Это люди, которые по своему мастерству примерно одинаковые. Он нужен команде, он доказывает это на тренировках, старается демонстрировать это во время игры. Но хорошая конкуренция никому не помешает.

— Тил и Шюррле ещё не до конца адаптировались под российский чемпионат, но уже приносят «Спартаку» значительную пользу. Верите ли вы, что ребята могут сильнее заиграть в РПЛ?

— Конечно, могут. Всё зависит от человека: как его приняли, какие бытовые условия. В матче с «Ахматом» было впечатление, будто они не первый год в команде. Это многого стоит. Значит, всё у них в порядке. Они выходят не на каторжную работу, а доставить удовольствие себе и зрителям. И воскресная игра это показала. Это настоящая сенсация.

— Болельщики подметили, что «Спартак» второй матч выдаёт хороший результат, а главный тренер появляется на играх без пиджака. Есть ли какая-нибудь связь между этими событиями?

Олег Кононов Сергей Лантюхов/News.ru

— Чушь полная. Зачем это слушать? Болельщиков надо уважать, но надо быть в своём уме. Никто не отменял интеллигентность и интеллект. Олег Кононов, как тренер и как человек, производит на меня очень хорошее впечатление. Он следит за своим внешним видом — это здорово. Он не в каком-то спортивном костюме, кедах находится на поле. Ещё бы телогрейку на него надеть предложили. Он ведёт себя как англичанин. Я слабо себе представляю, чтобы Хосеп Гвардиола или сэр Алекс Фергюсон, бывший тренер «Манчестер Юнайтед», стояли в тренировочном полурваном костюме. Внешний вид придаёт уверенность всей команде, которая берёт пример со своего тренера. Как ведёт в быту себя тренер, так и будет выглядеть команда, это подобно общему монолиту.

— Следующая игра с ЦСКА. Стопроцентный результат в Грозном — это положительный сигнал перед главным дерби? Или пока стоит пережить «Тун»?

— Три забили швейцарцам, три — в Грозном. Но это абсолютно две разные встречи. В Швейцарии «Спартак» провалился. Так играть в футбол нельзя, потому что мы встречались с очень слабым конкурентом. «Тун» — дворовая команда, и победа над ним не показатель преображения «Спартака». Вчера «красно-белые» играли очень ответственно и серьёзно, показав такие зубы, что «Ахмат» не ожидал. Не каждому клубу удаётся забивать по три мяча в Грозном. Но в воскресной игре чувствовался потенциал. Рано я хоронил «Спартак». Думаю, если команда продолжит играть в таком духе, то это станет большой силой для российского футбола.

— Красную карточку получил Аблай Мбенг за жёсткую игру. В связи с этим «Спартак» поменял капитана. Если вдруг у Джикии обнаружат травму, серьёзная ли это потеря перед игрой с ЦСКА? Или в новом «Спартаке» его есть кому заменить?

— Джикия перенёс уже одну очень серьёзную травму, надеюсь, в этот раз всё обойдётся. Пока никто не сообщает, рано делать выводы. Немного сцепились. Я считаю, что виноват был игрок из Грозного, он спровоцировал инцидент. Но это футбол. Пободались и закончили. Другое дело, чтобы это не переросло в драку. Это уже неприемлемо.

— После удаления нападающего «Ахмата» в микрофон по громкой связи не согласились с решением судьи. Сообщается, что виновника уволили. Допустимо ли подобное поведение? И как с этим бороться?

— Должны быть люди немного поумнее. То, что вчера случилось, конечно, грустно. Но когда болельщик рад? Только когда его команда выигрывает, тогда спокойно переносит невзгоды. То, что вчера произошло, это удар по самолюбию грозненских болельщиков. Никто не ожидал, что «Спартак» нашвыряет и будет играть с полным преимуществом.

— Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков провёл на поле 80 минут. Как он выглядел в этой игре?

— Я очень уважаю Дениса, но он растворился, потух, и вид у него был какой-то измученный. Парень вышел перегоревшим и вообще себя не показал ни с какой стороны: ни с плохой, ни с хорошей. Просто был одиннадцатым игроком в команде, не более того. Надеюсь, что в дальнейшем он раскроется, сбросит оковы, которые его опутали после скандалов, и покажет себя как мастер.