Футбольный клуб «Реал Мадрид» сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» со счётом 2:2 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
По ходу матча испанцы проигрывали 0:2, дубль в первом тайме оформил нападающий бельгийцев Деннис Бонавентуре. На 55-й минуте гол забил капитан «Реала» Серхио Рамос. В конце первого тайма полузащитник «Брюгге» Руд Вормер получил красную карточку, сразу после этого «Реал» сравнял счёт: мяч забил Каземиро.
В другом матче Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» одержал победу над итальянской «Аталантой» со счётом 2:1.
Иванович заявил, что футболисты «Зенита» знают, как обыграть «Бенфику», ранее писал News.ru.