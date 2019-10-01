Футбольный клуб «Реал Мадрид» сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» со счётом 2:2 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



По ходу матча испанцы проигрывали 0:2, дубль в первом тайме оформил нападающий бельгийцев Деннис Бонавентуре. На 55-й минуте гол забил капитан «Реала» Серхио Рамос. В конце первого тайма полузащитник «Брюгге» Руд Вормер получил красную карточку, сразу после этого «Реал» сравнял счёт: мяч забил Каземиро.