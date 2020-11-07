Разгром: фото игры, когда «Динамо» не пощадило «Локомотив»

На стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб «Динамо» разгромил «Локомотив» со счётом 5:1. Уже на третьей минуте динамовцы открыли счёт. Но нельзя сказать, что это сразу же деморализовало команду соперников, второй гол в их ворота был забит только через 30 минут. Оставшимся в меньшинстве к концу первого тайма «железнодорожникам» всё же удалось сократить разрыв до одного мяча. На перерыв уходили с надеждой. Но второй тайм вместо реванша принёс «Локомотиву» сокрушительное поражение.