Раппопорт оценил шансы «Локомотива» и «Зенита» в матче за Суперкубок

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Игра между «Зенитом» и «Локомотивом» за Суперкубок России, которая состоится 7 августа, покажет готовность команд к новому чемпионату. Об этом заявил экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.

Игра все-таки выставочная. Она не имеет большого, престижного значения. Она покажет уровень готовности к новому чемпионату, — заявил он в интервью телеканалу «360».

При этом Раппопорт считает, что «Зенит» сильнее своего соперника и «Локомотиву» придётся трудно. Особенно надо учитывать тот факт, что в клубе недавно начал работать новый тренер— Марко Николич.

По словам Раппорта, Николич пришёл на смену Юрию Сёмину в конце сезона и поступил очень разумно, не поменяв ни состава, ни тактики «Локомотива». По словам Раппопорта, сейчас Николичу «придётся начинать по новой и выстраивать свою игру».

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступил к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.