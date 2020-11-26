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Футбол

Работника похоронного бюро уволили за скандальное фото у гроба Марадоны

20:21, 26 ноября 2020
Фото: twitter.com/poggi

Поклонники бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны оказались возмущены поступком работника похоронного бюро, который сфотографировался рядом с телом спортсмена. На скандальный снимок обратил внимание журналист TN Диего Поджи.

Неназванный работник позировал на фоне тела умершего футболиста, лежащего в гробу, и показывал палец вверх. Снимок вызвал бурную негативную реакцию у общественности. Администрация похоронного бюро была вынуждена уволить циничного сотрудника, сообщает Correo Del Sur.

60-летний Марадона умер от сердечного приступа утром 25 ноября. Некоторое время назад спортсмен перенёс инсульт. Ему была сделана операция на головном мозге.

В Аргентине объявлен трёхдневный траур. Церемония прощания с легендарным футболистом проходит в резиденции президента страны. Траурное мероприятие продлиться несколько дней. Об этом писал NEWS.ru.

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