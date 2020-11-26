Какая боль: с Диего Марадоной прощаются тысячи аргентинцев

Церемония прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Армандо Марадоной состоится в резиденции президента страны. Траурное мероприятие будет проходить в течение нескольких дней.
Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса ради прощания с легендой.
У президентского дворца в столице Аргентины произошли столкновения фанатов футболиста с полицией. Десятки болельщиков попытались прорваться через кордоны, организованные стражами порядка. Несколько человек получили травмы.
По сообщению аргентинских СМИ, траурная процессия может затянуться на неопределённый срок из-за большого наплыва болельщиков, желающих отдать дань уважения футбольному гению.
О том, как проходит церемония прощания с Марадоной, — в фотогалерее NEWS.ru.
Rodrigo Abd/ТАСС
Juan Ignacio RONCORONI/ТАСС
EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI/ТАСС
Mario Da Fina/ТАСС
Rodrigo Abd/ТАСС
Gustavo Ortiz/Global Look Press
Gustavo Ortiz/Global Look Press
EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI/ТАСС
Napolipress/Global Look Press
Fernando Gens/Global Look Press