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Футбол

Какая боль: с Диего Марадоной прощаются тысячи аргентинцев

19:09, 26 ноября 2020 14
Фото: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI/ТАСС

Церемония прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Армандо Марадоной состоится в резиденции президента страны. Траурное мероприятие будет проходить в течение нескольких дней.

Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса ради прощания с легендой.

У президентского дворца в столице Аргентины произошли столкновения фанатов футболиста с полицией. Десятки болельщиков попытались прорваться через кордоны, организованные стражами порядка. Несколько человек получили травмы.

По сообщению аргентинских СМИ, траурная процессия может затянуться на неопределённый срок из-за большого наплыва болельщиков, желающих отдать дань уважения футбольному гению.

О том, как проходит церемония прощания с Марадоной, — в фотогалерее NEWS.ru.

Rodrigo Abd/ТАСС

Juan Ignacio RONCORONI/ТАСС

EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI/ТАСС

Mario Da Fina/ТАСС

Rodrigo Abd/ТАСС

Gustavo Ortiz/Global Look Press

Gustavo Ortiz/Global Look Press

EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI/ТАСС

Napolipress/Global Look Press

Fernando Gens/Global Look Press

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