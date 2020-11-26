Какая боль: с Диего Марадоной прощаются тысячи аргентинцев

Церемония прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Армандо Марадоной состоится в резиденции президента страны. Траурное мероприятие будет проходить в течение нескольких дней.

Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса ради прощания с легендой.

У президентского дворца в столице Аргентины произошли столкновения фанатов футболиста с полицией. Десятки болельщиков попытались прорваться через кордоны, организованные стражами порядка. Несколько человек получили травмы.

По сообщению аргентинских СМИ, траурная процессия может затянуться на неопределённый срок из-за большого наплыва болельщиков, желающих отдать дань уважения футбольному гению.

О том, как проходит церемония прощания с Марадоной, — в фотогалерее NEWS.ru.

Rodrigo Abd/ТАСС Juan Ignacio RONCORONI/ТАСС EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI/ТАСС Mario Da Fina/ТАСС Rodrigo Abd/ТАСС Gustavo Ortiz/Global Look Press Gustavo Ortiz/Global Look Press EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI/ТАСС Napolipress/Global Look Press Fernando Gens/Global Look Press