«Работа трудная»: Непомнящий о назначении Черчесова в сборную Казахстана Непомнящий пожелал Черчесову успехов на посту тренера сборной Казахстана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Станислав Черчесов

Футбольный тренер и функционер Валерий Непомнящий в разговоре с NEWS.ru пожелал Станиславу Черчесову успехов на посту тренера сборной Казахстана. Спортсмен подчеркнул, что наставнику предстоит трудная работа. При этом Непомнящий отказался делать прогнозы о том, насколько Черчесов будет успешен в роли тренера казахстанской команды.

Я поздравляю Черчесова с началом трудного дела. Желаю ему удачи и успехов. Я не пророк, поэтому не могу сказать, насколько его работа будет успешной. Работа непростая, трудная, — высказался Непомнящий.

О назначении Черчесова главным тренером сборной Казахстана ранее сообщила федерация футбола страны. Сроки соглашения не уточняются. Черчесов сменил на этом посту Магомеда Адиева, который тренировал сборную в течение двух лет.

Ветеран «Спартака» экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили до этого заявил, что футболист Артем Дзюба после завершения спортивной карьеры может проявить себя на телевидении. Экс-футболист отметил, что тот уже нашел себя в роли телевизионщика. Кавазашвили напомнил, что Дзюбу привлекают для съемок в различных рекламных роликах. По его словам, уже бывший форвард московского «Локомотива» — хваткий парень, поэтому не пропадет после завершения карьеры.