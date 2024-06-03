Черчесов возглавил сборную Казахстана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станислав Черчесов

Российский специалист Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу, сообщается на сайте федерации футбола страны. Сроки соглашения не уточняются. Он сменил на этом посту Магомеда Адиева.

На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов, — сказано в публикации.

В качестве тренера Черчесов работал с такими российскими командами, как московский «Спартак», «Жемчужина», «Терек», «Амкар», московское «Динамо». Также российский специалист возглавлял польскую «Легию» и венгерский «Ференцварош». Последнюю команду он привел к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета клуба из квалификации Лиги чемпионов.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России по футболу. На домашнем чемпионате мира в 2018-м команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала. Он уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020.

Ранее футболист Игорь Семшов назвал Черчесова в числе кандидатов на тренерский пост в московском «Спартаке». По его словам, команду должен возглавить человек, который будет соответствовать уровню клуба.