Семшов назвал двух кандидатов на тренерский пост в «Спартаке» Семшов: возглавить «Спартак» могут Валерий Карпин или Станислав Черчесов

Фото: rfpl_org/Global Look Press

Игорь Семшов

Занять кресло тренера в московском «Спартаке» могут действующий наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин или экс-тренер национальной команды Станислав Черчесов, заявил в эфире телеканала «Матч Премьер» футболист Игорь Семшов. По его словам, команду должен возглавить человек, который будет соответствовать уровню клуба.

У меня пока две кандидатуры для «Спартака» — Станислав Черчесов и Валерий Карпин, — заявил Семшов.

Он отметил, что испанец Гильермо Абаскаль, об увольнении которого стало известно в воскресенье, 15 апреля, не соответствует уровню «Спартака». Семшов добавил, что отставка тренера из Испании ожидалась уже давно.

Ранее сообщалось, что Абаскаль часто конфликтовал со своим помощником Владимиром Слишковичем. По имеющимся данным, тот был не согласен с решениями испанца, связанными с игрой команды.

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий, в свою очередь, отметил, что Абаскаль является непрофессиональным «чудаком-шарлатаном». По его словам, назначение испанца на пост главы «Спартака» стало «камнем в огород» руководства столичного клуба. Непомнящий подчеркнул, что Абаскаль «не профессионал и не тренер».