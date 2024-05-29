«Пойдет в театральный»: ветеран «Спартака» описал дальнейшую карьеру Дзюбы Ветеран «Спартака» Кавазашвили: Дзюба может проявить себя на телевидении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артем Дзюба

Футболист Артем Дзюба после завершения спортивной карьеры может проявить себя на телевидении, уверен ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. В беседе с NEWS.ru экс-футболист отметил, что тот уже нашел себя в роли телевизионщика. Кавазашвили напомнил, что Дзюбу привлекают для съемок в различных рекламных роликах.

Я думаю, Дзюба уже нашел себя в роли телевизионщика. Его привлекают в различных рекламных роликах. Думаю, с футболом он уже будет заканчивать, но будет пользоваться своей футбольной славой, чтобы максимально заработать на других мероприятиях, — пояснил ветеран «Спартака».

Он не стал отрицать, что Дзюба может пойти по театральному пути. При этом Кавазашвили подчеркнул, что уже бывший форвард московского «Локомотива» — хваткий парень, поэтому не пропадет после завершения карьеры.

Что это будет? Цирковое, киношное. Не знаю, пойдет он в театральный или нет. Он настолько хваткий парень в жизни, что он не пропадет. Я думаю, у него есть серьезные болельщики, которые по возможности будут его таскать, пока он на слуху. А дальше сам должен обеспечить свою финансовую жизнь, — заключил ветеран «Спартака».

Дзюба ранее отреагировал на комментарии интернет-пользователей, заметивших его сходство с актером Павлом Поповым из отечественного сериала «Золотое дно». Спортсмен поделился, что посмотрел картину. Он назвал съемку качественной и отметил, что не прочь присоединиться к касту.