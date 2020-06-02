Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/93d12462-a4ec-11ea-a3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Simon/imageBROKER.com/Global Look Press

Пять игроков испанского футбольного клуба «Барселона» перенесли заболевание коронавирусом.

Помимо этого, заболевание было выявлено у двух представителей тренерского штаба. Сообщается, что в настоящий момент все заболевшие выздоровели и вернулись к тренировкам, сообщает RAC1.

Чемпионат Испании по футболу, приостановленный из-за коронавируса, возобновится 11 июня.

Ранее руководство испанского футбольного клуба «Барселона» назвало имена шести футболистов, которые точно не покинут команду во время летнего трансферного окна. В список неприкасаемых футболистов вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг и нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати. Остальных игроков команды «Барселона» готова продать, писал NEWS.ru.