https://static.news.ru/photo/c0f06e84-e4c7-11e9-b031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Первый игровой день второго тура группового этапа Лиги чемпионов не обошёлся без неожиданных результатов.

В группе А, где мадридский «Реал» дома едва ушёл от поражения в поединке с бельгийским «Брюгге» (2:2), французский «Пари Сен-Жермен» на выезде сумел обыграть турецкий «Галатасарай» — 1:0 (0:0).

Единственный мяч забил на 52-й минуте Мауро Икарди.

После двух туров в группе А лидирует «ПСЖ» (6 очков), на втором месте — «Брюгге» (2 очка), по одному набрали «Галатасарай» и «Реал».

Таблицу группы B уверенно возглавила июнхенская «Бавария», учинившая разгром лондонскому «Тоттенхэму» на его поле — 7:2 (2:1).

У баварцев четыре мяча (на 53-й, 55-й, 83-й и 88-й минутах) забил Серж Гнабри, дубль (на 45-й и 87-й) оформил Роберт Левандовски, ещё один гол на счету Йосуа Киммиха (15-я минута).

Англичане сумели ответить лишь двумя точными ударами Хён Мин Сона (12-я минута) и Харри Кейна (61-я, с пенальти).

В другом матче этой группы сербская «Црвена Звезда» дома одеожала волевую победу над греческим «Олимпиакосом» — 3:1 (0:1).

У гостей на 37-й минуте отличился Рубен Семеду, хозяева после перерыва ответили голами Милоша Вулича (62-я минута), Неманьи Милуновича (87-я) и Ричмонда Боакье (90-я).

Эта победа позволила сербам с тремя очками выйти на второе место в таблице — вслед за «Баварией» (6 очков). У «Олимпиакоса» и «Тоттенхэма» — по 1 очку.

В группе С, где донецкий «Шахтёр» сумел на выезде обыграть итальянскую «Аталанту» (2:1), в лидеры вышел английский «Манчестер Сити», победивший дома загребское «Динамо» — 2:0 (0:0).

Голы забили Рахим Стерлинг (66-я минута) и Фил Фоден (пятая добавленная к основному времени минута).

Вслед за «Ман Сити» (6 очков) в таблице группы С расположились «Динамо» из хорватской столицы и «Шахтёр» (по три очка). У «Аталанты» набранных очков пока нет.

Московский «Локомотив» в матче второго тура Лиги чемпионов в группе D на своём поле уступил мадридскому «Атлетико» (0:2), писал ранее News.ru.