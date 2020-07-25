«ПСЖ» рассказал о состоянии травмированного Мбаппе

https://static.news.ru/photo/a6fa75ac-ce8b-11ea-98cd-fa163e074e61_660.jpg Киллиан Мбаппе Фото: FEP/www.imago-images.de/Global Look Press

У 21-летнего французского нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе, получившего травму в финальном матче Кубка Франции, диагностировано растяжение связок голеностопа. Об этом сообщает сайт клуба.

Сроки восстановления будут объявлены через три дня, когда спортсмен пройдёт повторное обследование. Мбаппе был травмирован в матче против «Сент-Этьена», который завершился со счётом 1:1. На 31-й минуте футболист столкнулся с защитником соперника Лоиком Перреном. Мбаппе не смог продолжить встречу, его заменил Пабло Сарабия. Главный арбитр посмотрел повтор столкновения и удалил Перрена.

У «ПСЖ» также травмирован защитник Тило Керер. Из-за травмы бедра в финальном матче Кубка Франции он выбыл из строя на пять дней. Его партнёры Хуан Бернат и Абду Дилло восстановились после травм и смогут вернуться к тренировкам с понедельника.

31 июля «ПСЖ» сыграет против «Лиона» в финальном матче Кубка французской лиги, а 12 августа в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сразится с итальянской «Атлантой».

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