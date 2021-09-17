Привет из Дагестана: 21-летний форвард «Уфы» выходит на первые роли в РПЛ

Нынешний сезон РПЛ открыл новое имя для поклонников российского футбола. 21-летний форвард «Уфы» Гамид Агаларов забил восемь мячей в восьми матчах и сенсационно возглавляет гонку бомбардиров. Рассказываем подробнее о перспективном футболисте.

Профессия снайпер

Начинал чемпионат Агаларов на скамейке запасных. В первом туре форварду доверили сыграть чуть больше 15 минут во встрече с ЦСКА (0:1), а во втором на 71-й минуте выпустили на поле в матче с «Динамо». К тому моменту уфимцы безнадёжно «горели» со счётом 0:2, а затем и вовсе остались вдесятером.

Агаларов же совершил настоящий подвиг, забив дважды за пять минут и сравняв счёт. В конечном итоге «Динамо» в большинстве всё же вырвало победу, но форвард своим шансом воспользовался и с тех пор почти все матчи играет по 90 минут.

Результативность Агаларова впечатляет: пять матчей подряд нападающий не уходит с поля без гола, а в последнем туре в игре против «Химок» (3:2) футболист снова оформил дубль и помог «Уфе» одержать первую домашнюю победу в сезоне.

«Уфа» в восьми турах набрала всего восемь очков и балансирует на границе зоны переходных матчей, однако это не мешает форварду быть одним из самых ярких футболистов РПЛ. Интересная статистика: Агаларов в восьми матчах 16 раз пробил по воротам, из них лишь четыре раза он не смог попасть в створ. То есть, голы нападающий забивает в два раза чаще, чем промахивается!

Агаларов всё правильно делает, слушает тренера. У него очень правильные действия на поле, выдерживает борьбу, играет современно, цепляется за мячи. У него нет одинаковых голов. Так и должен играть современный нападающий. Интерес топ-клубов? Мы пока не думаем об этом, он развивается поступательно, — заявил в интервью «Чемпионат.com» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

15 сентября авторитетный немецкий портал Transfermarkt.de обновил актуальную стоимость российских футболистов. Агаларов пока стоит скромные 1,2 миллиона евро, но прирост в процентном выражении относительно последней публикации в мае этого года сумасшедший. Тогда нападающего оценивали в 350 тысяч евро. Похоже, «Уфа» стала обладателем ещё одного золотого актива, который сможет выгодно продать. По умению раскрывать игроков, которые не находятся на виду, клубу из столицы Башкортостана нет равных.

Семейные традиции и тернистый путь

Гамид Агаларов fcufa.pro

У Агаларова практически не было шансов не стать профессиональным футболистом. Отец нападающего — рекордсмен махачкалинского «Анжи» по количеству проведенных матчей Руслан Агаларов, позже полузащитник поработал и главным тренером клуба. Младший брат Руслана и, соответственно, дядя Гамида — тоже футболист. Камиль Агаларов также сделал себе имя в «Анжи», он выступал за клуб в эпоху расцвета, когда миллиардер Сулейман Керимов не жалел денег на футболистов и зарплаты, а клуб добрался до третьего места в чемпионате России.

Неудивительно, что Гамид Агаларов — воспитанник «Анжи» и на профессиональном уровне дебютировал именно в махачкалинской команде. Произошло это в сезоне-2018/19. На тот момент от финансового благополучия клуба не осталось и следа, так что форварда скорее привлекали к основе от безысходности. Тот был явно не готов к выступлениям на таком уровне и в дебютном сезоне ничем не запомнился.

Затем вместе с «Анжи» Агаларов отправился покорять второй дивизион, но особыми успехами не отметился и там. Пять голов в 16 матчах — очень скромная статистика для ПФЛ. Однако скаутов «Уфы» это не смутило, и зимой 2020 года клуб РПЛ подписал контракт с, казалось бы, деградирующим футболистом.

С первой попытки закрепиться в команде Агаларову не удалось, он провёл по пять матчей в концовке сезона-2019/2020 и начале следующего чемпионата, но не отметился результативными действиями. Поэтому клуб решил взбодрить игрока поездкой в аренду в астраханский «Волгарь». В ФНЛ Агаларов вспомнил, как забивать: он сделал это пять раз в 14 матчах и помог клубу сохранить прописку во втором по значимости дивизионе страны. Успехи Агаларова заметили в «Уфе» и в нынешнем сезоне дали форварду ещё один шанс, которым он пока пользуется на 200 процентов.

Прицел на сборную

Гамид Агаларов fcufa.pro

Успехи Агаларова в РПЛ заставили многих болельщиков и специалистов говорить о перспективах форварда в национальной сборной, и, если он продолжит играть на таком же уровне, Валерий Карпин точно позовёт его в команду.

Тем более опыт выступлений в футболке с триколором у Агаларова весьма богатый. Этой осенью он дебютировал в молодежной сборной и сразу же забил испанцам в отборе на Евро, а затем сделал дубль в игре с Мальтой. Ранее он также выступал за команду, составленную из футболистов не старше 20 лет, а в сборной игроков 2000 года рождения был основным нападающим. Ту команду возглавлял известный по работе с «Анжи» и «Сатурном» Андрей Гордеев, который всегда вызывал Агаларова в сборную.

Ближайшие матчи главной команды в квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении пройдут 8 и 11 октября. Возможно, дебют Агаларова в главной сборной состоится уже в этих встречах.