Президент УЕФА: еврокубки должны быть завершены к началу августа

https://static.news.ru/photo/bdaf1c60-7726-11ea-9514-fa163e074e61_660.jpg Александр Чеферин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы должны завершиться к 3 августа. Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Соревнования пришлось приостановить из-за пандемии COVID-19 на стадии 1/8 финала.

Ситуация, в которую мы попали, очень необычная, и решения должны быть гибкими. Чем быстрее кончится эпидемия, тем быстрее возобновятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но до 3 августа нам нужно закончить, — приводит слова Чеферина РИА Новости.

Глава УЕФА считает возможным изменить формат, если это необходимо.

Он также не исключает возможность, например, провести один матч на нейтральном поле, вместо двух. При этом могут появиться такие форматы, как «Финал восьми» или «Финал четырёх», а матчи могут пройти без зрителей.

Как писал NEWS.ru, ранее итальянские СМИ сообщили возможную дату окончания чемпионата Италии по футболу, который был приостановлен в марте.