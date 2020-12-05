Президент РПЛ раскритиковал «Тамбов» за бойкот матча со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/f1afcce8-372f-11eb-a10d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подверг критике «Тамбов», который из-за долгов по зарплате сыграл на выездном матче против «Спартака» ослабленным составом.

Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против «Спартака» со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования, — отметил Прядкин, слова которого приводит «РБ-Спорт».

Так, на поле не стали выходить Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков. Футболистов заменили игроки молодёжной команды.

Некоторое время назад появилась информация о том, что футболисты «Тамбова» собираются бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против московского «Спартака» из-за задолженностей по зарплате. Письмо соответствующего содержания и с аналогичной просьбой они уже писали губернатору Александру Никитину. Генеральный директор команды Ольга Коновалова сообщала, что задолженность составляла более 140 млн рублей. Однако в течение лета клубу удалось её закрыть.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Тамбов» может сняться с Российской премьер-лиги уже этой зимой. Об этом сообщили источники, близкие к клубу.

Главной причиной такого решения может стать тот факт, что руководство Тамбовской области не исполняет свои обязанности перед футбольным клубом.