https://static.news.ru/photo/564a31c4-e372-11e9-89e9-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев и Арташес Арутюнянц Фото: fc-rostov.ru

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц отметил высокий уровень физической подготовки футболиста Павла Мамаева и подчеркнул, что новичок может сыграть за ростовскую команду уже в этом году.

Павел прошел медицинское обследование в Ростове. У него прекрасные физические показания, врачи дали положительное заключение. Я думаю, что если бы он был в заявке, мы бы увидели его на поле уже через месяца полтора. Я не исключаю того, что Павел сыграет в одном из товарищеских матчей в этом году либо на зимних тренировочных сборах, — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.

Он отметил, что «Ростову» удалось быстро договориться о контракте с Мамаевым и отметил, что не сомневается в том, что футболист вскоре вернется на прежний уровень.

История последнего года известна всем. Если бы она нас смутила — мы бы не подписали этого игрока. Эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Я уверен, что он поможет нашей команде уже весной, — добавил Арутюнянц.

Контракт Мамаева рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Полузащитник будет играть за «Ростов» под 10-м номером.

Ранее болельщики футбольного клуба «Ростов» поддержали подписание контракта с футболистом Павлом Мамаевым аплодисментами. Видео из Ростова-на-Дону опубликовала супруга спортсмена Алана в Instagram, писал News.ru.