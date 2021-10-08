Президент «Барселоны» огорчился из-за отказа Месси играть за клуб бесплатно

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что расстроен решением форварда Лионеля Месси перейти в «ПСЖ» вместо того, чтобы остаться в каталонском клубе и играть за него бесплатно. Его слова приводит Marca.

Всё указывает на то, что он получил предложение «ПСЖ» до ухода из «Барсы». Когда дело дошло до принятия решения, я подумал, что делаю всё на благо «Барселоны». Я надеялся, что ситуация изменится, что Месси предложит играть за «Барсу» бесплатно, но нельзя ожидать, что игрок его уровня пойдёт на это, — сказал Лапорта.

Он добавил, что считает Месси лучшим игроком за всю историю «Барселоны».

28 сентября Месси забил первый мяч за парижский клуб. 34-летний аргентинец отличился на 74-й минуте матча с «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже, хозяева победили со счётом 2:0.

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на год.