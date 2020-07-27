Футбол

Представитель Вагита Алекперова может войти в совет директоров «Спартака»

17:17, 27 июля 2020
Президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов Президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов Фото: kremlin.ru

Состав совета директоров футбольного клуба «Спартак» может измениться. В ближайшее время в него войдёт представитель одного из основных акционеров команды, президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова.

Об этом сообщает Sport24.

Компании ООО «Спорт-Холдинг» и АО «Капитальные активы» в сумме владеют 69,44% клуба. Обе организации подконтрольны Алекперову и вице-президенту ЛУКОЙЛа Леониду Федуну.

Другая доля капитала команды принадлежит российскому физическому лицу, имя которого неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние Алекперова за два первых месяца пандемии коронавируса выросло на $5,6 млрд (до $20,8 млрд).

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