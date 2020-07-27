Представитель Вагита Алекперова может войти в совет директоров «Спартака»

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Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Анзор Кавазашвили считает, что в Российской премьер-лиге нет достойных центральных нападающих. Именно по этой причине форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба является лучшим.

У нас нет центрального нападающего. Вообще. Дзюба — один единственный игрок, именно поэтому он лучше других. Если бы он играл в ту пору, когда мы выступали в СССР, то попал...