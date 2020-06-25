Правило о снятии с сезона РПЛ при двух технических поражениях могут убрать

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о своих предложениях по изменению регламента нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Я выдвинул два предложения: договориться и запретить играть детьми и убрать правило о снятии с чемпионата в случае двух технических поражений, — цитирует Газизова «РБ-Спорт».
Он подчеркнул, что молодые футболисты не должны рисковать своим здоровьем. Также Газизов рассказал, что решения об изменениях в регламенте будут приняты позже. На данный момент в «Уфе» все тесты на коронавирус отрицательные.
Футбольный клуб «Уфа» со счётом 2:1 обыграл «Тамбов» в домашнем матче 23-го тура РПЛ. При этом «Тамбов» возвращался из Уфы с матча регулярным рейсом, который был заполнен другими пассажирами. Футболисты уже сделали анализ на коронавирус.
Как писал NEWS.ru, генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда не скрывала игрока с коронавирусом.