«Поздно креститься, когда без трусов сидишь»: Кавазашвили о Федуне

Бывший голкипер сборной СССР по футболу, член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили высказался об игре «Спартака». Он раскритиковал владельца клуба Леонида Федуна, который перекрестился перед матчем с польской «Легией» в Лиге Европы, который «красно-белые» проиграли. Слова Кавазашвили приводит Sport24.

Показывают Федуна по экрану — он сидит крестится. Да ***** [блин], поздно уже креститься, когда без трусов сидишь. Надо не креститься, а клубом управлять по-человечески: нанимать квалифицированный персонал, хороших менеджеров, — сказал Кавазашвили.

Он добавил, что ему больно смотреть на то, что происходит в «Спартаке». Он считает, что клуб «имеют по полной программе» и никто с этим ничего не хочет делать.

15 сентября «Спартак» дома проиграл польской «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Единственный мяч на 91-й минуте забил хавбек Лирим Кастрати. Подопечные Витории за матч нанесли 22 удара по воротам (три — в створ), поляки — семь (два — в створ).

Главный тренер варшавской «Легии» Чеслав Михневич открыл две бутылки пива на пресс-конференции после матча.