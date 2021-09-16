«Поздно креститься, когда без трусов сидишь»: Кавазашвили о Федуне
Михаил Потапов
Михаил Потапов
18:26, 16 сентября 2021
Анзор КавазашвилиФото: Александр Вильф/РИА Новости
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Бывший голкипер сборной СССР по футболу, член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили высказался об игре «Спартака». Он раскритиковал владельца клуба Леонида Федуна, который перекрестился перед матчем с польской «Легией» в Лиге Европы, который «красно-белые» проиграли. Слова Кавазашвили приводит Sport24.
Показывают Федуна по экрану — он сидит крестится. Да ***** [блин], поздно уже креститься, когда без трусов сидишь. Надо не креститься, а клубом управлять по-человечески: нанимать квалифицированный персонал, хороших менеджеров, — сказал Кавазашвили.
Он добавил, что ему больно смотреть на то, что происходит в «Спартаке». Он считает, что клуб «имеют по полной программе» и никто с этим ничего не хочет делать.
15 сентября «Спартак» дома проиграл польской «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Единственный мяч на 91-й минуте забил хавбек Лирим Кастрати. Подопечные Витории за матч нанесли 22 удара по воротам (три — в створ), поляки — семь (два — в створ).
Главный тренер варшавской «Легии» Чеслав Михневич открыл две бутылки пива на пресс-конференции после матча.