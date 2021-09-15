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Тренер «Легии» открыл пиво на пресс-конференции после матча со «Спартаком»

12:46, 16 сентября 2021
Тренер «Легии» открыл пиво на пресс-конференции после матча со «Спартаком» Тренер варшавской «Легии» Чеслав Михневич Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
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Главный тренер варшавской «Легии» Чеслав Михневич открыл две бутылки пива на пресс-конференции после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против московского «Спартака». Видео было опубликовано на странице «Легии» в Twitter.

Чеслав Минхневич > Криштиану Роналду, — говорится в твите.

Это отсылка к акции Криштиану Роналду на Евро-2020. Тогда португальский форвард на пресс-конференции убрал стоявшие на столе бутылки Coca-Сola и поставил на их место питьевую воду. Спустя полчаса после поступка футболиста акции компании-производителя пошли вниз, достигнув минимума в $55,22 за акцию.

Встреча, прошедшая 15 сентября, завершилась победой «Легии» со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота «Спартака» на 91-й минуте забил хавбек Лирим Кастрати.

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