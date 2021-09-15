«Спартак» дома проиграл «Легии» в Лиге Европы

Московский «Спартак» на своём поле уступил варшавской «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Тушино на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч на 91-й минуте забил хавбек Лирим Кастрати. Подопечные Руя Витории за матч нанесли 22 удара по воротам (три — в створ), поляки — семь (два — в створ).

В другом матче группы С сыграют английский «Лестер» и итальянский «Наполи». Встреча пройдёт в Англии в четверг, 16 сентября, начало — в 22:00 мск.

В 2011 году «Легия» уже играла в Москве со «Спартаком» в квалификации Лиги Европы. Тогда поляки выиграли со счётом 3:2, а в Варшаве встреча завершилась со счётом 2:2. Польский клуб вышел в групповой этап.

Ранее в среду сообщалось, что клуб из Варшавы выкупил пространство на одном из зданий в Москве и поместил на нём надпись «Привет, Москва. Мы вернулись». Болельщики «Спартака» ответили грубо.