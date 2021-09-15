«Мы вернулись»: «Легия» прорекламировала в Москве матч со «Спартаком»

Варшавская «Легия» закупила рекламное пространство на зданиях Москвы перед матчем Лиги Европы со «Спартаком». Матч пройдёт в Москве 15 сентября и начнётся в 17:30 мск. Фото было опубликовано на странице польской команды в Twitter.

Привет, Москва. Мы вернулись, — написано на баннере на английском языке.

В 2011 году «Легия» уже играла в Москве со «Спартаком» в квалификации Лиги Европы. Тогда поляки выиграли со счётом 3:2, а в Варшаве встреча завершилась со счётом 2:2. Поляки вышли в групповой этап.

На этот раз команды сыграют в группе C Лиги Европы. Соседями команд будут итальянский «Наполи» и английский «Лестер Сити».

Накануне, во вторник, «Зенит» проиграл «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «синих» Ромелу Лукаку. На 69-й минуте бельгиец откликнулся на подачу Аспиликуэты и переправил мяч головой в сетку ворот «Зенита». Во втором туре петербургский клуб встретится с «Мальмё» 29 сентября.