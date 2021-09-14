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«Зенит» проиграл «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов

23:50, 14 сентября 2021
«Зенит» проиграл «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов Фото: © Daniel Hambury via www.imago-ima/ globallookpress
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Российский футбольный клуб «Зенит» проиграл английскому «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Автором единственного гола стал нападающий «синих» Ромелу Лукаку. На 69-й минуте бельгиец откликнулся на подачу Аспиликуэты и переправил мяч головой в сетку ворот «Зенита».

Во втором туре петербургский клуб встретится с «Мальмё» 29 сентября.

Ранее сообщалось, что по результатам летнего трансферного окна украинское агентство Prosport и российское Pavel Andreev Agency попали в рейтинг 15 самых активных.

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