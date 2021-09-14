«Зенит» проиграл «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов

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Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что в национальной команде с приходом Валерия Карпина изменился рацион. Каши готовят на воде, мяса нет, а пасту игрокам разрешено есть только в день игры. Различные профилактические процедуры стали обязательными. Слова Зобнина приводит официальный сайт «красно-белых».

Сейчас сахара действительно нет, чай попить можно только пустым, каши готовятся на воде, нет мяса, паста только в день игры, — рассказал футболист. Также Зобнин отметил, что различного рода профилактические...