«Зенит» проиграл «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб «Зенит» проиграл английскому «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Автором единственного гола стал нападающий «синих» Ромелу Лукаку. На 69-й минуте бельгиец откликнулся на подачу Аспиликуэты и переправил мяч головой в сетку ворот «Зенита».
Во втором туре петербургский клуб встретится с «Мальмё» 29 сентября.
Ранее сообщалось, что по результатам летнего трансферного окна украинское агентство Prosport и российское Pavel Andreev Agency попали в рейтинг 15 самых активных.