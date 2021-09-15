Болельщики «Спартака» грубо ответили «Легии» на рекламу матча

Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» в грубой форме ответили на акцию польской «Легии», которая выкупила рекламное пространство в Москве для промоутирования матча с «красно-белыми» в Лиге Европы. Фотография оскорбительного баннера болельщиков опубликована в Telegram-канале OFNEWS.

Legia Kurwa, — написано на плакате, который фанаты «Спартака» поместили рядом с перформансом поляков.

Слово «кurwa» в Польше считается ругательным и оскорбительным.

Ранее сообщалось, что клуб из Варшавы выкупил пространство на одном из зданий в Москве и поместил на нём надпись «Привет, Москва. Мы вернулись».

В 2011 году «Легия» уже играла в Москве со «Спартаком» в квалификации Лиги Европы. Тогда поляки выиграли со счётом 3:2, а в Варшаве встреча завершилась со счётом 2:2. Польский клуб вышел в групповой этап.

На этот раз команды сыграют в группе C Лиги Европы. Другие участники квартета — итальянский «Наполи» и английский «Лестер Сити».