Болельщики «Спартака» грубо ответили «Легии» на рекламу матча
Михаил Потапов
Михаил Потапов
15:54, 15 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» в грубой форме ответили на акцию польской «Легии», которая выкупила рекламное пространство в Москве для промоутирования матча с «красно-белыми» в Лиге Европы. Фотография оскорбительного баннера болельщиков опубликована в Telegram-канале OFNEWS.
Legia Kurwa, — написано на плакате, который фанаты «Спартака» поместили рядом с перформансом поляков.
Слово «кurwa»в Польше считается ругательным и оскорбительным.
Ранее сообщалось, что клуб из Варшавы выкупил пространство на одном из зданий в Москве и поместил на нём надпись «Привет, Москва. Мы вернулись».
В 2011 году «Легия» уже играла в Москве со «Спартаком» в квалификации Лиги Европы. Тогда поляки выиграли со счётом 3:2, а в Варшаве встреча завершилась со счётом 2:2. Польский клуб вышел в групповой этап.
На этот раз команды сыграют в группе C Лиги Европы. Другие участники квартета — итальянский «Наполи» и английский «Лестер Сити».